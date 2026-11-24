Pierfrancesco Favino a Belve: perché non interpreterebbe mai Totti

A Belve, nella puntata di martedì 24 novembre, Francesca Fagnani ha ricordato a Pierfrancesco Favino una sua dichiarazione del passato. Ovvero quando ha ammesso che non potrebbe mai vestire i panni di Francesco Totti sul grande schermo. La giornalista ha dunque voluto indagare sulle ragioni di questa scelta, ottenendo una risposta che racconta molto del legame dell'attore con l'ex numero dieci giallorosso. "È troppo per me, ci sono delle divinità che è complicato andare a sfruguliare. Il Pupone lasciamolo là", ha spiegato Picchio. Manifestando apertamente tutta la sua ammirazione nei confronti dell'ex calciatore. D'altronde, non è un mistero che Favino sia un grande tifoso della Roma. Più volte ha raccontato del suo attaccamento ai colori giallorossi, descrivendo la propria passione calcistica come una fede che prescinde dai risultati sul campo e che rappresenta un elemento di condivisione e appartenenza. Un sentimento che aiuta a comprendere anche la sua ritrosia nell'interpretare Totti: non un semplice personaggio pubblico, ma un simbolo della romanità e un'icona per intere generazioni di tifosi.

L'annuncio di Francesca Fagnani e la reazione di Favino

A rendere ancora più divertente il momento ci ha pensato Francesca Fagnani. "Sa chi viene dopo di lei? Totti", ha annunciato la conduttrice, stuzzicando il suo ospite. L'ex attaccante è stato infatti ospite della stessa puntata, dove ha parlato apertamente di Ilary Blasi, Noemi Bocchi e del suo addio al calcio. Visibilmente entusiasta alla notizia, Favino ha replicato con una battuta fulminante, riferendosi alla seduta destinata allo sportivo: "Allora dopo gliela pulisco". Una dichiarazione di devozione calcistica in piena regola, pronunciata con quell'ironia che ha trasformato l'intervista in un irresistibile siparietto. Perché anche uno dei più grandi interpreti del cinema italiano torna ad essere semplicemente un tifoso davanti all'ottavo Re di Roma.