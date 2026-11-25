Amore al capolinea tra Ben Shelton e Trinity Rodman . Il tennista e la stella del calcio femminile statunitense si sono lasciati dopo quasi due anni di relazione. A farlo sapere il Daily Mail. Per ora nessun annuncio ufficiale da parte dei diretti interessati ma un indizio sulla rottura è arrivato proprio durante le ATP Finals di Torino . Dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz , a Shelton è stato chiesto se avrebbe provato ad assistere alla partita di campionato della Rodman. Il giovane ha liquidato la domanda con un secco no, senza aggiungere ulteriori spiegazioni. Un gesto che ora assume un significato tutto diverso.

Perché Ben Shelton e Trinity Rodman si sono lasciati

A quanto pare alla base della separazione ci sono gli impegni professionali di Ben Shelton e Trinity Rodman, entrambi di 24 anni. I continui viaggi in giro per il mondo e la difficoltà di conciliare i rispettivi calendari agonistici hanno inevitabilmente pesato sulla relazione. Secondo quanto riferito da una fonte al tabloid britannico, i due sono comunque rimasti in buoni rapporti. Il numero quattro del ranking mondiale ha da poco archiviato l'esperienza alle ATP Finals, mentre Trinity, campionessa olimpica, è uno dei punti di riferimento del Washington Spirit e della nazionale statunitense.

La storia d'amore tra Ben Shelton e Trinity Rodman

I due hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram nel marzo 2025, scatenando l'entusiasmo di tifosi e colleghi, tra cui Coco Gauff e Frances Tiafoe. Ad accomunarli non solo la passione per lo sport ma anche due cognomi importanti. Ben è figlio dell'ex tennista Bryan Shelton, oggi suo allenatore, mentre Trinity è la figlia di Dennis Rodman, leggenda dell'NBA e cinque volte campione. Nel corso della loro storia non sono mancate le dimostrazioni pubbliche d'affetto. Lo scorso giugno, dopo aver battuto Taylor Fritz a Stoccarda, Shelton ha definito la fidanzata il suo "portafortuna", tra gli applausi del pubblico. A settembre, in occasione degli US Open, ha invece sottolineato i sacrifici fatti da entrambi per sostenersi reciprocamente: "Abbiamo viaggiato in tutto il mondo per cercare di sostenerci a vicenda quando possibile".