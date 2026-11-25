Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Rodrigo De Paul e Tini Stoessel si sposeranno il prossimo 19 dicembre in un'esclusiva location di Exaltación de la Cruz, in Argentina. Quello tra il centrocampista della nazionale albiceleste e la popstar argentina si preannuncia come uno dei matrimoni più spettacolari dell'anno, con una lista di invitati d'eccezione e un'organizzazione studiata nei minimi dettagli. A far discutere, però, è soprattutto una particolare richiesta avanzata dai futuri sposi agli ospiti: un dress code decisamente fuori dal comune.

Il dress code degli invitati al matrimonio di De Paul e Tini Stoessel

Secondo quanto rivelato dal programma argentino Lape Club Social Informativo, gli invitati alle nozze avrebbero ricevuto una mail contenente un link personale e non trasferibile, attraverso il quale accedere a un documento Excel di ben 20 fogli con riferimenti e suggerimenti di moda. L'obiettivo della coppia sarebbe quello di ricreare un'atmosfera degna del Met Gala di New York, con un'estetica ben precisa, ispirata agli anni Novanta e ai primi Duemila. Se per gli uomini è previsto uno stile giovane e disinvolto, con o senza cravatta, per le donne le indicazioni sarebbero decisamente più elaborate: abiti metallizzati, trasparenze, pizzi, volant, dettagli scintillanti e outfit ispirati alla lingerie. Tra gli ospiti attesi figurerebbero Leo Messi e la moglie Antonela Roccuzzo, ma anche il frontman dei Coldplay Chris Martin e la cantante argentina Maria Becerra. Senza dimenticare Oriana Sabatini: la moglie di Dybala è grande amica della sposa ma molto probabilmente presenzierà all'evento da sola causa impegni di Serie A. Tutti chiamati a rispettare le indicazioni dei futuri sposi per garantire una precisa coerenza estetica nelle foto e nei video della festa. Ma le sorprese non finiscono qui. Tini avrebbe ideato personalmente il tema del matrimonio, traendo ispirazione da tre film Disney particolarmente significativi per la sua storia d'amore con De Paul. Gli invitati diventerebbero così parte integrante di una sorta di racconto cinematografico, interpretando dei personaggi all'interno della celebrazione.

De Paul non vede l'ora di sposare Tini Stoessel

Intanto De Paul non nasconde l'emozione per l'imminente matrimonio. Nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram un selfie accompagnato da una frase inequivocabile: "Mi sposo tra un mese". Una dichiarazione che racconta tutta la felicità del calciatore, tornato tra le braccia della cantante, nota in Italia per la serie tv Violetta, dopo un periodo di separazione. Nonostante i preparativi in grande stile, la cerimonia dovrebbe svolgersi in forma intima, alla presenza soltanto dei familiari e degli amici più stretti. Il resto degli invitati raggiungerà successivamente la coppia per la cena e il ricevimento. A celebrare simbolicamente l'unione sarà Guido, il fratello dello sposo.