Non soltanto calcio, palloni, contrasti e chilometri macinati in mezzo al campo. Rodrigo De Paul ha anche una passione decisamente particolare: i profumi di lusso. E non si tratta di una semplice attenzione alla cura personale, ma di un vero e proprio interesse per fragranze esclusive, ricercate e tutt'altro che economiche. A svelare questo lato meno conosciuto del centrocampista argentino è stata Tini Stoessel , che durante un'intervista per Vogue Latinoamerica ha coinvolto il compagno in un curioso viaggio tra gli oggetti che portano abitualmente con sé. E quando è arrivato il momento di mostrare i suoi profumi preferiti, Rodrigo non si è certo tirato indietro. Il racconto, ripreso anche dai media sudamericani e diventato virale in pochissimo tempo, ha attirato l'attenzione soprattutto per i nomi e il valore delle fragranze scelte dal calciatore. Due prodotti di altissima gamma, appartenenti al mondo della profumeria di nicchia, che insieme superano gli 1,8 milioni di pesos argentini, una cifra che corrisponde a circa 1.300 euro, in base ai prezzi riportati dalla stampa argentina. E tra i due c'è anche un marchio italiano.

De Paul e il profumo italiano: la scelta è Xerjoff

Il primo nome svelato da De Paul è quello di Coro, della maison italiana Xerjoff, marchio torinese specializzato nella profumeria artistica di lusso. Una fragranza della collezione Vibe, caratterizzata da un'identità olfattiva ricercata e da un flacone rosso molto riconoscibile. Rodrigo ne parla con grande entusiasmo, quasi volesse convincere chi lo ascolta a provarlo: "È un prodotto dolce, molto buono. Me lo hanno chiesto in tanti e non l'avevo mai detto. Ma questo, quando lo comprerete, mi amerete". Una vera e propria dichiarazione d'amore per una fragranza che, a quanto pare, non passa inosservata. Il prezzo riportato da Caras per il formato da 100 millilitri è di 542.002 pesos argentini.

"È il miglior profumo del mondo": l'altro gioiello della collezione

Ma è il secondo prodotto a far capire ancora meglio quanto De Paul sia esigente quando si tratta di fragranze. Il centrocampista argentino ha mostrato Aoud Extraordinaire di Roja Parfums, maison britannica fondata dal profumiere Roja Dove e conosciuta per le sue creazioni esclusive. Una fragranza costruita intorno a note preziose, tra cui l'oud, una delle materie prime più ricercate nel mondo della profumeria. Il giudizio di De Paul è senza appello: "Questo è il massimo. Lo uso molto raramente. È quasi vuoto perché io metto tantissimo profumo. Per me è il miglior profumo del mondo, almeno tra quelli che mi piacciono oggi". Una frase che racconta bene il suo rapporto con questo prodotto, tanto apprezzato da essere utilizzato con una certa parsimonia. Il prezzo indicato per questa fragranza è di 610 sterline, una cifra che supera i 700 euro.