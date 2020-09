Magnini, dolcissimo papà di Mia

Bella di papà. Mia lo ha conquistato subito, prima la manina (“Oggi sei arrivata...”), poi il piede (“Bigfoot”), ma la foto delle foto è questa qui sopra: Filippo Magnini a torso nudo con in braccio la piccola di casa, la figlia avuta da Giorgia Palmas, ex velina di Striscia che sposerà entro fine anno. La faccia soddisfatta, lo sguardo pieno e lui che confessa: «E io ti guardo per ore e ore: Poi apri gli occhietti, mi fissi e io mi commuovo e piango; poi cambi espressione, sorridi, fai la linguetta e io subito rido e poi piango. Piccola Mia, sei un mondo meraviglioso tutto da scoprire». Un amore di papà, diciamolo.