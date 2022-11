Sarah Felberbaum racconta De Rossi: "Quella volta che al ristorante..."

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum rappresentano una delle coppie più solide del mondo calcio - spettacolo. Giocatore prima e allenatore oggi, attrice e modella lei, stanno insieme da più di 10 anni e hanno tre figli: Gaia (nata dal primo matrimonio di Daniele, 17 anni), Olivia (8 anni) e Noah (6). In un'intervista a Grazia l'attrice di origine inglese ha raccontato il loro incontro e altri dettagli di un amore che sembra non conoscere crisi: "Ero in un grande ristorante, seduta dalla parte opposta all’ingresso. Mi sono girata senza un motivo nell’istante esatto in cui è entrato: quelle combinazioni un po’ magiche, come se fosse successo solo per incontrare i suoi occhi. Sono rimasta incantata ed ero curiosa di sapere chi fosse. La gente lo riconosceva, allora sono andata dal barman, un mio amico, e gli ho chiesto chi fosse". Sarah rivela che mai avrebbe pensato di innamorarsi di un calciatore: "Ero la classica che, per ignoranza, diceva: “Mai un calciatore nella vita”. Poi guardi che cosa è successo: è ironica la vita. Daniele è un uomo carismatico, ma soprattutto ha un grande spessore, una bellezza interiore speciale, che molti riconoscono".