Chiara Nasti non ne può più: lo sfogo contro gli haters sui social

ROMA - Chiara Nasti risponde a tutti gli haters sui social. Lo fa tramite delle storie Instagram, con uno sfogo diretto a chi, ogni giorno, la attacca ripetutamente per la sua vita e le sue foto. “Ma la quantità di commenti stupidi sotto le mie foto? Gente che mi ricorda che mio figlio non è un bambolotto, ma di che tipo di malattia soffrono?”, scrive la modella e influencer compagna di Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. Poi lo sfogo continua: “Davvero fermatevi che le persone sane di mente quando si mettono a leggere vi scambiano per idioti, fate davvero una gran brutta figura. Siate persone con voglia di migliorarsi e non dannarsi quando non c’è davvero bisogno. Attaccate l'inattaccabile". Chiara e Mattia oggi festeggiano due mesi del piccolo Tiago. La vita in famiglia prosegue a gonfie vele e l’avventura alla Lazio di Zac va alla grande. Ieri in gol contro il Sassuolo, ha raggiunto il record di reti in una sola stagione. Merito pure dell'amore della sua famiglia.