Andrea Damante e Giulia De Lellis di nuovo insieme? Ecco come stanno le cose

Sono stati una delle coppie più amate di "Uomini e Donne", si sono presi, lasciati, traditi e ritrovati decine di volte, adesso non stanno più insieme da due anni e mezzo ma il gossip li vuole di nuovo vicini. E i fan impazziscono, tanto che #damellis è in tendenza su tutti i social. Andrea Damante e Giulia De Lellis, però, non confermano. Neppure smentiscono, anche se lui sembra davvero single dopo la rottura con Elisa Visari mentre lei continua ad essere fidanzata con Carlo Gusalli Beretta, (ex) amico proprio di Damante.