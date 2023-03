Berrettini perde per colpa di Melissa Satta? Il tennista risponde così

Matteo Berrettini in crisi per colpa di Melissa Satta? Il tennista non ci sta e, in un'intervista a "Repubblica" risponde senza freni: "L'amore non è mai una colpa. Gli insulti fanno male. Sto vivendo un sentimento, trovo irrispettoso definirlo distrazione. Non ho preso una strada diversa dal tennis. Molti sfogano le frustrazioni su di me, ma mi sveglio con le stesse paure di qualsiasi ragazzo di ventisette anni".