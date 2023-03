Diletta Leotta incinta di Karius? La foto che lascia pochi dubbi

Diletta Leotta incinta? I rumors ci sono già da qualche settimana, lei non conferma né smentisce e continua la sua vita, divisa tra il lavoro e l'amore per il portiere Loris Karius. Secondo molti Diletta vorrebbe aspettare ancora un po' prima di annunciare la gravidanza ma, anche in questo caso, lei non conferma né smentisce. Nei giorni scorsi è stata in Spagna, per Dazn, in occasione di Barcellona-Real Madrid e, in un video in cui è ripresa di profilo, il "pancino" sembra evidente. I social, in questo senso, si sono scatenati. Non resta, allora, che aspettare e capire se sia vero o meno che presto Diletta e il portiere ex Liverpool diventeranno genitori.