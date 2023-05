Piqué, la foto con Clara Chia Marti scatena gli haters ma lui risponde così

I commenti e la risposta di Piquè

Piquè ha infatti postato uno scatto su Instagram, il secondo da quando i due stanno insieme, scatenando le ieri di tantissimi haters che non solo hanno iniziato a inondare di messaggi il post ma sono andati indietro fino al 2021 per commentare l'unica foto che l'ex calciatore ha con la cantante. Il motivo? Far sentire a Shakira tutto il loro appoggio e vicinanza. Come già accaduto in passato allo spagnolo le critiche scivolano addosso: "Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso“, queste le sue parole in un'intervista qualche settimana fa.