Boateng e Valentina Fradegrada, matrimonio finito? L'indizio non sfugge ai fan

Boateng-Valentina, gli indizi scovati dai fan

La coppia, generalmente molto attiva sui social, ha smesso di seguirsi e sono stati cancellati tutte le foto e i contenuti di coppia. Non solo: come i fan più attenti hanno fatto notare, è sparita la fede nuziale dalle dita di entrambi. Valentina è poi partita per un viaggio negli Stati Uniti, dove racconta la sua vita da single.