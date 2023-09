Ronaldo si sposa per la terza volta: il dettaglio sulla differenza di età

Ronaldo il Fenomeno si è sposato per la terza volta. L'ex stella del calcio è infatti convolato a nozze con la sua Celina. La coppia, che sta insieme dal 2015, ha pronunciato il fatidico sì in una chiesa al centro di Ibiza. Sui social sono comparse le prime foto e i primi video che li ritraggono sorridenti dopo la cerimonia: "Oggi abbiamo riunito le nostre famiglie per un'intima celebrazione religiosa. Diamo inizio a una settimana di festeggiamenti", hanno dichiarato i due in un post coniviso sui social.