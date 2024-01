MILANO - Il gossip non risparmia neanche Sonia Bruganelli, ex compagna di Paolo Bonolis che ha avuto modo di confessarsi a Verissimo nella trasmissione di Silvia Toffanin. "Ho ricevuto una telefonata di Belen Rodriguez a Natale - ha dichiarato la produttrice - credo che pensasse ci fosse qualcosa tra me e il suo ex Antonio Spinalbese".