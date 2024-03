Fedez a Belve in lacrime: la crisi con Chiara Ferragni, i figli, i tradimenti

Cresce l'attesa e la curiosità per l'ospitata di Fedez a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani e in onda su Rai 2. La prima puntata, che vedrà ospite il rapper andrà in onda martedì 9 aprile, e non il 2 come inizialmente previsto, ma alcune indiscrezioni sono già trapelate dopo la registrazione dell'intervista.