Elena Santarelli e le liti con Corradi: "Quando mi prende il matto..."

ROMA - “Questa è la storia di un grande amore: 6 anni di fidanzamento e 10 anni di matrimonio”. Elena Santarelli su Instagram qualche settimana fa celebrava così la storia d’amore con Bernardo Corradi. Sono una delle più belle coppie vip italiane, hanno da poco celebrato l’anniversario di matrimonio. E sui social Elena ha risposto ad alcune domande dei follower. Una in particolare racconta la forza del loro legame: “Le discussioni? Certo che ci sono. Ovviamente sempre per colpa mia, la matta sono io (ride, ndr). Lui ha un carattere più buono del mio. Ed è molto paziente. Si fa sempre pace e non ci sono mai state discussioni serie. Sono discussioni costruttive. Diciamo che quando mi prende il matto… me la prendo lui e mi sopporta!”. Alla fine alla base di un forte amore ci sono anche alcuni litigi. Non è mai niente rose e fiori. E così si va avanti più forti di prima.