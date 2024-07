Derubata la sorella di Chiara Nasti, durissimo attacco del padre: "Attenti, m****"

ROMA - Bersagliate dai topi d’appartamento. Non sono giorni semplici per la famiglia Nasti che nell’ultima settimana ha subito due furti nel giro di pochissime ore. La prima denuncia è attivata da Chiara Nasti, compagna dell’attaccante della Lazio e della Nazionale Mattia Zaccagni. L’influencer ha postato le foto del proprio appartamento dopo la visita dei ladri che le hanno devastato la casa alla Camilluccia portando via gioielli, soldi e oggetti di valore. Ma nel giro di pochi giorni, anche la sorella Angela, legata al centravanti dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha ricevuto una visita indesiderata.