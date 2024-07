Kate Middleton, arriva il libro bomba: il tumore della Regina e una lite feroce

ROMA - La Regina Elisabetta morta per un tumore nel settembre del 2022. La conferma arriva in un libro in uscita il prossimo 1 agosto nel Regno Unito. É una biografia della Principessa Kate (Catherine, The Princess of Wales’) scritta da Robert Jobson. Circolano le prime anticipazioni sul Daily Mail. Jobson, che da tempo scrive per la famiglia reale, nel 2005 ha scoperto la proposta di nozze del Re Carlo a Camilla.