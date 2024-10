Shakira e le parole controverse di Piqué: non si morde la lingua e rompe il silenzio

BARCELLONA (Spagna) - La rottura tra Gerard Piqué e Shakira continua a tenere banco sui giornali spagnoli. La cantante colombiana e l' ex difensore spagnolo sono separati da diverso tempo, ma il loro divorzio continua a proporre capitoli burrascosi. L’interprete sudamericana ha spesso utilizzato i testi delle sue canzoni per attaccare l’ex marito , e anche a distanza di anni continua a bersagliarlo.

Piqué, le nuove accuse di Shakira

La cantante colombiana in una recente intervista rilasciata al mensile GQ è tornata sul proprio divorzio: "Ho capito che l'amicizia è più lunga dell’amore - ha affermato in maniera polemica la show girl - non sapevo che fosse così: la vita mi ha tolto un marito, ma mi ha dato tanti amici. Non sapevo di essere così amata dai miei amici, evidentemente devo aver fatto qualcosa di giusto nella vita per avere così tante persone che mi amano. Ci sono persone che mi hanno tradita, mi hanno voltato le spalle, se ne sono andate nel momento in cui avevo più bisogno: il percorso di guarigione è ancora lungo, ci vorranno ancora diversi album”.