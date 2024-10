Rocco Siffredi e la battuta su Totti: "Potrebbe essere il mio erede, la sua carriera rinascerebbe"

Rocco Siffredi torna a parlare della leggenda giallorossa Francesco Totti. Mentre l'ex capitano giallorosso è partito per Miami, il porno attore ha partecipato al programma Ciao Maschio condotto da Nunzia De Girolamo per la puntata di sabato 26 ottobre. In risposta alla presentatrice su un suo possibile erede, il 60enne di Ortona ha risposto così: "Lo conosco molto bene, la sua carriera rinascerebbe oggi stesso".