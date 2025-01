Wanda Nara e Icardi ultime news: il mistero del tatuaggio e la chiamata di fuoco

Wanda Nara e Mauro Icardi, ennesimo - infinito - atto. Secondo la stampa argentina tra i due ex coniugi ci sarebbe stata una telefonata di fuoco, voluta da Wanda, che avrebbe visto un video in cui Icardi sarebbe comparso senza un tatuaggio a lei dedicato. E questo l'avrebbe mandata su tutte le furie. Secondo il programma "Intrusos": "Mauro non avrebbe detto a Wanda della sua decisione di coprire il tatuaggio sull'anello. E lei lo avrebbe chiamato, è tutto così folle. Questi due sono tossici". Se sia vero o meno non è chiaro, di certo Wanda e Icardi, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio, ogni giorno regalano gossip e indiscrezioni sulla loro vita.