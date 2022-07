"Totti e Ilary, sarà battaglia legale"

È ufficialmente finito il matrimonio di Francesco Totti e Ilary Blasi . Dopo mesi di gossip e speculazioni è arrivata finalmente la conferma dai diretti interessati. Conferma annunciata con due comunicati diversi: segno che tra i due la rottura non è stata del tutto semplice. Stando alle ultime indiscrezioni la separazione si preannuncia piuttosto complicata. Al centro il patrimonio di Totti e Ilary , che oltre a essere marito e moglie sono anche soci. La casa in cui vivevano entrambi resterà a lei, che rimarrà ad abitarci con i figli Cristian, Chanel e Isabel.

Il patrimonio di Totti e Ilary

Come fa sapere Il Messaggero, all’ex capitano della Roma sono riconducibili sette società immobiliari in cui Totti ha investito i guadagni da calciatore. Ilary Blasi ne ha due. Il matrimonio è in separazione dei beni. La soubrette ha due sole partecipazioni al 90%: la Number Five srl e la Società Sportiva Dilettantistica Sporting Club Totti. Nella prima il padre di lei, Roberto, è amministratore unico. La seconda gestisce il centro della Longarina.