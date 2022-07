Totti e Ilary Blasi, il commento di Simona Ventura: "Lui sempre molto caro, lei invece..."

Simona Ventura è tornata a commentare la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Lo scorso febbraio, quando si è parlato per la prima volta della rottura tra l'ex calciatore e la soubrette, la conduttrice Rai ha condiviso sui social network un messaggio di incoraggiamento all'ex coppia. “La separazione è già di per sé un lutto! È dolorosissima! Quella pubblica lo è anche di più. Ai miei tempi i social non c’erano e quindi direi che oggi i figli vengono ancora meno tutelati. Francesco e Ilary sono due persone perbene, che si sono amate per 20 anni. Sapranno sicuramente uscire da questa tempesta senza disunirsi, continuando a comunicare ed essere in sintonia anche se a volte sarebbe più facile cedere alle provocazioni ed andare in guerra. In momenti come questi è facile per persone ‘vicine‘, ‘amiche‘, di soffiare sul fuoco ed entrare come un coltello nel burro della vostra coppia… Non permettetelo!”, aveva scritto Super Simo, facendo arrabbiare la Blasi.