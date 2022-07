Totti-Ilary, la sorella Melory sbotta: "Credo che certi amici..."

Melory Blasi scende in campo. La sorella minore di Ilary è sbottata su Instagram dopo aver letto l'ennesimo commento sulla separazione tra la conduttrice Mediaset e Francesco Totti. La giovane, che lavora come ortottista ma è attiva anche come influencer, ha commentato un post del giornalista Carmelo Abbate che riportava alcune dichiarazioni di Alex Nuccetelli. Quest'ultimo è un pr romano, ex marito di Antonella Mosetti e vecchio amico di Totti: di recente ha spifferato che ad un suo evento il Pupone ha conosciuto la nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma Nuccetelli ha parlato pure di nuove frequentazioni per Ilary Blasi...