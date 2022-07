Totti-Ilary, il commento di Sonia Bruganelli: "Ogni parola spesa su una coppia che si lascia è una ferita ai figli"

La fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ha suscitato grande clamore non solo nel mondo sportivo, dove l'ex Capitano della Roma è amatissimo, ma anche nel mondo dello showbiz, dove la conduttrice televisiva e volto Mediaset è altrettanto apprezzata e stimata. E mentre la showgirl ha preferito lasciare l'Italia insieme ai tre figli alla volta della Tanzania per un safari, il gossip imperversa e non accenna a placarsi.