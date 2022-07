"Ilary Blasi segreta e scaltra", spuntano i gossip dopo l'addio a Totti

Razionale, essenziale, virile e di una furbizia plautina mascherata da volitiva intelligenza e saggia riservatezza. Così Alberto Dandolo su Oggi descrive Ilary Blasi . Il giornalista ha ricordato la giovinezza della presentatrice e le sue uscite mondane prima dell'incontro con Francesco Totti: "Memorabili le sue serate nelle migliori discoteche in compagnia della collega Alessia Fabiani e le sue ospitate nei più cool locali d’Italia. A Milano ancora si parla della sua focosa, giocosa e struggente relazione amorosa con il modello più bello e dannato in circolazione ai tempi: il biondo Shon, di origini nordiche".

"Una tresca con un dirigente televisivo"

"Le voci, insistenti e a volte invadenti, sul suo approccio virile alla vita e all’altro sesso l’hanno sempre rincorsa. - continua Dandolo - Si favoleggiò anni fa di una sua tresca con un noto dirigente del Biscione e poi di un imprenditore napoletano che alloggiava al lussuoso Mandarin hotel di Milano. Fino all’ex di Belen Antonino Spinalbese, all’attore Luca Marinelli e per ultimo al suo personal trainer". E poi ancora: "Perché Ilary Blasi, a differenza del suo più ingenuo ex consorte, è scaltra assai e se tradimenti furono non me ha mai lasciato traccia alcuna".