Totti e Ilary, la villa e il maxi assegno: la sorella Melory su tutte le furie

Continua a far chiacchierare l'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Al centro della vicenda è finita anche Melory, la sorella minore della conduttrice Mediaset, che è stata sommersa di critiche e frecciatine sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 46mila follower. "Ma statte zitta! Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e si prende una mega villa e anche il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi!", ha scritto con rabbia un utente. Pronta la replica di Melory, che ha ricevuto l'appoggio di tanti sostenitori che hanno ricordato la carriera in tv di Ilary: "Ma te la smetti di dire st****ate? Qual è il tuo problema?".