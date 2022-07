Ilary Blasi, Alessio La Padula smentisce il presunto flirt con la (ex) moglie di Totti

Dopo l'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, si sono susseguiti i rumors circa i presunti flirt attribuiti ad entrambi i partner. Sulla rivista Chi si è letto riguardo la showgirl: "Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi". Indizi che non hanno permesso l'identificazione del presunto uomo misterioso, piuttosto hanno alimentato il chiacchiericcio. Tra i nomi che sono stati fatti in rete c'è stato anche quello di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici.