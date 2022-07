Ilary Blasi dopo l'addio a Totti: superati i 2 milioni di followers su Instagram

Dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti , Ilary Blasi è volata in Africa accompagnata dai figli (Christian, Chanel e Isabel) e dalla sorella Silvia, per allontanarsi dal gossip e dal caos mediatico che ha comportato una notizia del genere, nonostate il rumors circa una crisi in casa dell'ex calciatore giallorosso fosse ormai da mesi nell'aria.

Il traguardo raggiunto da Ilary Blasi su Instagram

Popolare e amata dal pubblico televisivo e non solo, Ilary Blasi, è sempre molto attiva sui social, dove in questi ultimi giorni, dopo la rottura ufficiale con l'ex Capitano della Roma, sta documentando il safari fotografico in Tanzania. Dagli scatti che ha mostrato si vedono leoni, giraffe, elefanti e tanti altri animali in libertà in territori ancori incontaminati e paradisiaci. Ed è proprio dal suo buen ritiro che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha messo a segno un traguardo importante, cioè quello dell'aver raggiunto e superato i 2 milioni di followers su Instagram. Segno questo che la sua popolarità ed il suo seguito di fan cresce di giorno in giorno.