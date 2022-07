"Totti e Ilary: avvocati ancora al lavoro sull'accordo di separazione"

Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero ancora raggiunto un accordo sulla separazione. A farlo sapere Il Corriere della Sera, che cita fonti qualificate. Quasi sicuramente la conduttrice Mediaset resterà a vivere nella villa dell'Eur ma per il resto non c'è nulla di stabilito: "La spartizione di quote, azioni, interessi e altre proprietà immobiliari tipo la villa di Sabaudia con tanto di tunnel privato sotto le dune o la quantificazione di un assegno per alimenti, non c’è niente di fatto. Anzi, al momento è tutto fermo, perché una delle due parti in causa è appunto assente". Dopo aver annunciato l'addio all'ex calciatore con un comunicato molto stringato Ilary è volata in Africa con la sorella Silvia e i figli Cristian, Chanel e Isabel.