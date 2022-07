Ilary Blasi e il messaggio social a Totti: è giallo su Instagram

L'enigmatico 'messaggio' di Ilary: i social fremono

La Blasi, dall'ufficialità della separazione con Totti, ha scelto Instagram come valvola di sfogo per mettere un attimo da parte l'amarezza per la fine della love story con l'ex capitano della Roma. Sul profilo della conduttrice romana sono presenti foto e stories variegate: da luoghi incantati e resort mozzafiato a foto in posa sulla spiaggia o sul bordo di una piscina privata. I follower della showgirl hanno interpretato questa sua mossa e soprattutto la foto con i figli come un modo per rassicurarli sul fatto che sta provando ad andare avanti nonostante l’accaduto e che guarda al futuro insieme ai suoi figli. Chi invece ha scelto la strategia opposta è Francesco Totti, che vive questi difficili giorni nel silenzio assoluto. L'ex capitano della Roma non ha mai nemmeno commentato la presunta storia con Noemi Bocchi, la donna romana di 34 anni con cui è stato paparazzato su “Chi”. I social fremono, in un verso o nell'altro, tra polemiche e messaggi enigmatici.