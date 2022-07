Totti, l'ex fidanzato di Noemi è un ex tronista! Parla Gianfranco Apicerni

Prima di conoscere Francesco Totti Noemi Bocchi ha amato un tronista di Uomini e Donne. A lanciare lo scoop il settimanale Di Più, che ha avuto modo di incontrare l'ex fidanzato della romana: Gianfranco Apicerni. Quest'ultimo - che oggi lavora come postino a C'è posta per te e gestisce due case vacanza nel centro di Roma - ha ammesso di aver amato la Bocchi per ben due anni. "Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita", ha detto Apicerni, che ha conosciuto Noemi dopo aver partecipato al reality show sul calcio Campioni, che gli ha regalato grande popolarità.

Noemi Bocchi è stata fidanzata con Gianfranco Apicerni Dopo l'esperienza a Campioni Gianfranco Apicerni ha iniziato a giocare nel Tivoli 1919 e tra un allenamento e una partita ha conosciuto Noemi Bocchi. La loro liaison è durata due anni ma il collaboratore di Maria De Filippi ha preferito non svelare troppi dettagli: "Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi". In seguito alla rottura con Noemi - correva l'anno 2011 - Apicerni è sbarcato a Uomini e Donne: qui ha scelto la corteggiatrice Valeria Bigella ma la loro relazione non è durata molto.