Francesco Totti vola verso Ilary e i figli? L'ultimo gossip

Dopo l'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi ,non accenna a placarsi il gossip sulla celebre (ex) coppia dello showbiz. Le indiscrezioni e le fake news sull'ex Capitano giallorosso e sulla conduttrice dell'Isola dei Famosi si susseguono senza sosta. Nelle ultime ore, il portale 361 Magazine ha riportato la notizia che il Pupone sarebbe stato avvistato in procinto di partire in aereo.

Il rumor su Totti

Sul portale 361 Magazine si legge: "Francesco Totti prende un aereo: raggiunge Ilary Blasi e i suoi figli in Tanzania?" ed ancora "Il video su Tik Tok. Un volo ad attenderlo, con destinazione Tanzania? É possibile che l’ex Capitano stia raggiungendo la ex moglie Ilary Blasi in vacanza con i figli da martedì scorso. Infatti dopo la notizia della loro separazione, avvenuta nove giorni fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare l’Italia per un po’ portando con sé i figli lontani dai pettegolezzi". Se da un lato non vi è alcuna certezza riguardo l'indiscrezione riportata dal portale, di contro sappiamo con sicurezza che Ilary Blasi sta invece trascorrendo una tranquilla vacanza con i figli e la sorella Silvia in Tanzania. La showgirl ha documentato sui social il safari fotografico nel Parco del Serengeti, per poi trasferirsi a Zanzibar, dove sta godendo di giorni di mare, sole e relax.