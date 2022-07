Totti dopo l'addio a Ilary rinuncia a Formentera per evitare i paparazzi: il rumor

Il rumor su Francesco Totti

Stando alle indiscrezioni che si leggono in tal senso in rete, il Pupone avrebbe declinato l'invito per sottrarsi ai paparazzi, quindi evitare di alimentare ancor più il tam tam mediatico di questi giorni e che lo vede protagonista. L'ex calciatore (a cui viene attribuito il presunto flirt con Noemi Bocchi), dopo l'annuncio della separazione ha preferito passare questi giorni all'insegna della riservatezza. A differenza di Ilary che invece è stata molto attiva sui social, giornalmente alcuni scatti della vacanza insieme ai figli in Africa.