Ilary Blasi assente sui social: cosa sta succedendo all'ex lady Totti?

Dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti , Ilary Blasi , accompagnata dai suoi tre figli (Christian, Chanel e Isabel) e dalla sorella Silvia, ha scelto di allontanarsi dall'Italia e dal clamore mediatico di questi giorni per trascorrere una vacanza in Africa. La prima tappa è stato un safari fotografico nel Parco del Serengeti , da dove la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha condiviso Instagram stories e scatti, raffiguranti la fauna e la flora locale. Subito dopo è stata la volta dell'incantevole isola delle spezie di Zanzibar , dove la Blasi si è lasciata immortalare in degli scatti sexy in spiaggia.

L'assenza di Ilary sui social

Dopo essere stata paparazzata durante una cena in un ristorante locale (dove stava consumando un pasto insieme alla sua famiglia), Ilary ha pubblicato un ultima story dove la si vedeva in tuta nera, con tanto di cappuccio a copertura del capo e occhiali scuri in cima ad una scala mobile all'interno di un luogo affollato. Da quel momento, precisamente da più di 24 ore, l'ex lady Totti non ha dato più notizie di sé sui social. Allarmando non poco i suoi tanti fan, che ora si domandano sempre più numerosi: che fine ha fatto Ilary Blasi? C'è chi dice sia volata verso un'altra destinazione top secret, chi invece sia già tornata nella Capitale nel più stretto riserbo.