Ilary Blasi is back: il ritorno sui social con nuovi scatti sexy

Ilary Blasi è tornata sui social dopo una breve assenza (più di ventiquattro ore) di totale silenzio. La conduttrice televisiva ed ormai ex compagna di Francesco Totti ( i due hanno ufficializzato la loro separazione nei giorni scorsi con un comunicato disgiunto affidato all'Ansa) aveva infatti destato preoccupazione nei suoi due milioni di followers, che per diverse ore non hanno avuto più notizie della propria beniamina.

Ilary Blasi torna su Instagram

Da quando è volata in Africa insieme ai suoi figli e alla sorella Silvia (per allontanarsi dal caos mediatico post annuncio della separazione), la Blasi non ha mancato di raccontare la sua avventura nel continente africano. Prima il safari tofografico nel Parco del Serengeti in Tanzania, poi i giorni di relax al mare nell'incantevole cornice di Zanzibar. Nelle ultime ore Ilary ha scelto di condividere con i fan altre Instagram stories che la ritraggono più sensuale che mai. Immagini, che neanche a dirlo, hanno infiammato subito i social e rassicurato. Ma non è ancora chiaro se la conduttrice ha lasciato l'isola delle spezie per volare verso altra destinazione o far rientro in Italia.