Ilary Blasi in vacanza con lo stesso costume di Chiara Ferragni!

Ilary Blasi e Chiara Ferragni con lo stesso bikini in vacanza. La prima ha sfoggiato il costume scintillante in Tanzania, dove si è recata con la sorella Silvia e i figli; la seconda l'ha invece indossato durante il suo recente soggiorno a St. Tropez. Si tratta del modello Dubai firmato Calzedonia e dal prezzo piuttosto contenuto.

Quanto costa il bikini di Ilary Blasi

Il reggiseno - in microfibra a triangolo senza ferretto con tasche interne per inserire le imbottiture e tempestato di strass - costa 59 euro mentre la brasiliana con laccetti regolabili sui fianchi 40. È disponibile per l’acquisto in tutti gli store del noto brand e sul sito ufficiale, anche se al momento online risulta sold out. È andata a ruba dopo gli scatti di Ilary e Chiara, che indubbiamente sanno fare la differenza con le loro scelte di stile.