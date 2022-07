Da Zanzibar a Sabaudia, le vacanze di Ilary proseguono nella 'tana' di Totti

Ilary Blasi è tornata ormai da qualche giorno in Italia, dopo la lunga vacanza in Africa, dove ha visitato le bellezze della Tanziania tra il safari fotografico nel Parco del Serengeti e la splendida cornice di Zanzibar. Una volta rientrata a Roma, la showgirl ha scelto di dirigersi direttamente in un'altra località di mare a lei molto cara: Sabaudia. Un luogo non a caso, ma il posto del 'cuore', che per anni ha condiviso con l'ormai ex marito Francesco Totti. L'ex Capitano della Roma e la conduttrice dell'Isola dei Famosi avevano acquistato anni fa una splendida dimora proprio nella celebre località balneare, Ed è a Villa Volpi, situata a pochi passi dalla spiaggia che Francesco ed Ilary spendevano la maggior parte delle loro vacanze estive, raccogliendo i ricordi più belli.