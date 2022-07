Totti "a letto" con Sabrina Ferilli, sgarbo a Ilary: è polemica

Nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si intromette... Sabrina Ferilli! Dopo l'annuncio della rottura l'attrice romana ha condiviso sul suo account Instagram un vecchio sketch di House Party, programma prodotto e condotto da Maria De Filippi, in cui i due sono a letto insieme. "A proposito di...", ha scritto l'interprete, ricevendo nel giro di pochi minuti tanti like e commenti. Molti Vip hanno risposto ridendo, come Isabella Ferrari. Alcuni, invece, hanno trovato il gesto della Ferilli un vero e proprio sgarbo a Ilary Blasi, nonché una chiara presa di posizione a favore del Pupone.

Botta e risposta con un hater

"Se era tuo marito col cavolo che ridevi!", ha commentato un utente. "C'è solo da ridere, è uno sketch!", si è difesa Sabrina Ferilli. "Sì, ma la tempistica non è delle migliori", ha controreplicato il follower. Tra i vari like al post della Ferilli non è passato inosservato quello di Simona Ventura, che in questi giorni ha detto la sua sull'addio tra Totti e Ilary, rimarcando la gentilezza e comprensione dell'ex calciatore. "Sono felice che Francesco abbia apprezzato il mio messaggio", ha fatto sapere Super Simo.