Totti scappa da Roma, gli amici di Ilary svelano un segreto

Ilary Blasi su Instagram pubblica foto a raffica

Mentre Totti si è rifugiato a Viterbo, l'ex moglie Ilary Blasi è ancora a Sabaudia con le figlie Isabel e Chanel. La conduttrice Mediaset non smette di postare foto e video su Instagram. L'ex Letterina di Passaparola non è mai stata così social come oggi. “Ilary ci tiene a mostrarsi forte in un momento tanto delicato. - hanno spifferato alcuni amici della Blasi a Di Più - E non vorrebbe mai, per nessun motivo, apparire come la moglie inconsolabile tradita dal marito. Al contrario, lei è una donna tosta e vuole farlo sapere al mondo intero”.