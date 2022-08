L'amico di Totti parla del ritorno con Ilary e delle feste con Noemi

Nuove rivelazioni di Alex Nuccetelli sul triangolo dell'estate, quello che coinvolge Ilary Blasi, Francesco Totti e Noemi Bocchi. “Come sta Francesco in questo momento? Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. Oggi i rapporti sono tesi. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi li tuteleranno”, ha fatto sapere a Estate in diretta su Rai Uno il pr romano, ex marito di Antonella Mosetti.

Le confidenze di Alex Nuccetelli Alex Nuccetelli ha smentito il presunto coinvolgimento di Isabel, la terzogenita di Totti e Ilary, nella vicenda. Secondo alcuni pettegolezzi riportati dal settimanale Chi il Pupone era solito portare la bambina, che ha solo sei anni, a casa di Noemi Bocchi, dove giocava con i figli della donna che hanno rispettivamente dieci e otto anni. “Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui si sta basando e vuole trasmettere tutto questo anche alla moglie”, ha spiegato Nuccetelli. La verità sull'incontro con Noemi “Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si sono frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary”, ha poi affermato Alex Nuccetelli in merito al party in un noto locale romano in cui erano presenti il Capitano, la conduttrice Mediaset e la Bocchi.