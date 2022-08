Totti, spunta la foto in aeroporto con una donna misteriosa: era Noemi Bocchi?

Dopo l'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la bufera mediata che li vede protagonisti non accenna a placarsi, anzi giorno dopo giorno si aggiungono nuove indiscrezioni che rendono sempre più 'calda' questa estate 2022. Tra gli ultimi rumors riguardanti il Pupone c'è anche quello riguardante uno scatto che sarebbe avvenuto domenica 30 gennaio 2022 alle ore 11.06 presso il Terminal 3 dell'Aeroporto di Fiumicino a Roma. In quel giorno il calcio si è preso una pausa: la Roma non ha giocato e nemmeno la Nazionale azzurra, con il ct Roberto Mancini che sta tenendo uno stage per valutare volti nuovi.