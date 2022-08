Ilary Blasi cerca la pace senza Totti: la scelta della conduttrice

È tempo di riflessioni per Ilary Blasi. Da settimane al centro del gossip per via della separazione con Francesco Totti la conduttrice Mediaset è alla ricerca di pace e tranquillità. Dopo il viaggio in Tanzania e il breve soggiorno a Sabaudia, dove fino allo scorso anno era solita trascorrere le vacanze estive con ex marito e figli, la Blasi è scappata in montagna. Su Instagram continua ad essere molto attiva: Ilary condivide incantevoli paessaggi delle Dolomiti, gustosi piatti locali e pure le fashion scarpe da trekking che ha sfoggiato per l'occasione. Come fanno sapere gli amici più cari la 41enne non vuole mostrarsi come una donna afflitta per la fine del suo matrimonio ma vuole ribadire a tutti i suoi follower che è una persona forte, che sa reagire alla avversità della vita.