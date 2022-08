Ilary Blasi e l'incontro a Cortina, il racconto di Signorini

Dopo l'annuncio della separazione da Francesco Totti , Ilary Blasi è diventata più social che mai, pubblicando con maggiore frequenza scatti della sua quotidianità in vacanza. Prima è stato il safari fotografico nel Parco del Serengeti in Tanzania, poi gli scatti dall'incantevole isole delle spezie di Zanzibar , quindi dalla spiaggia di Sabaudia ed infine un trekking tour sulle Dolomiti . Ed è proprio a Cortina d'Ampezzo che la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha fatto un incontro casuale, ovvero quello con Alfonso Signorini.

Le parole di Signorini su Ilary Blasi

Il presentatore del Grande Fratello Vip, raggiunto da Il Messaggero, ha svelato come sta Ilary Blasi dopo la rottura con il marito: "L'ho trovata bene", ha detto il direttore di Chi, per poi aggiungere: "Ilary è una donna molto lucida che sa il fatto suo". E sul come mai secondo Signorini, la Blasi avesse scelto la montagna per trascorre dei giorni di relax, Alfonso non ha avuto dubbi nel dire: "Credo volesse stare fuori dai giri e ritengo sia decisamente comprensibile".