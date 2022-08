"Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti": il gossip virale sui social

Le vacanze di Noemi vicino a Totti

L'appassionata di padel quest'anno ha preferito non passare le consuete vacanze estive in Sardagna, optando per una casa al Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia, dove si trova attualmente il giallorosso con i suoi figli. Altri rumors riportano che la 'bionda dei Parioli' sarebbe stata avvistata mentre saliva su uno yacht, dove è stata per qualche ore in mare, forse con l'ex calciatore. Rumors e indiscrezioni a cui Noemi non ha mai replicato, scegliendo il silenzio. Forse per carattere, ma anche per necessità, visto che ancora la separazione della celebre coppia Totti-Ilary non è stataperfezionata.