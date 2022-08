Totti-Noemi, l'assist dall'amico di Ilary

ROMA - Amici, amici e poi... Questo avrà pensato Ilary Blasi alla luce dell'ultima rivelazione del settimanale "Chi" sulla relazione tra Francesco Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi. Ma facciamo il punto. Lo scorso febbraio, uscirono le foto del capitano all'Olimpico con Noemi seduta a poche file di distanza. Ilary, presente allo stadio, chiese al suo amico storico Emanuele, si conoscono da quando avevano 15 anni, cosa ci fosse di vero, visto che l’amico era seduto accanto proprio alla Bocchi. Lui la rassicurò: erano lì perché lui frequentava un’amica di Noemi. Emanuele è, o meglio era, uno dei migliori amici di Ilary Blasi, è grazie a lei che ha conosciuto Totti, ed è lei che ha lasciato per seguire il capitano. Totti aveva bisogno di non essere solo con Noemi, per non destare sospetti; Emanuele è stato l'uomo copertura, l'amico fidato che Ilary ha perso.