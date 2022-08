Totti e Noemi in vacanza a pochi chilometri di distanza

Francesco Totti e Noemi Bocchi più vicini che mai, anche in vacanza. Per il momento i due hanno deciso di non uscire allo scoperto - pare che il grande passo sarà fatto solo quando la separazione da Ilary Blasi sarà effettiva - ma non riescono a stare troppo lontano l'uno dall'altra. Per amore del Pupone Noemi ha rinunciato alle solite vacanze in Sardegna e ha "ripiegato" su San Felice Circeo, a pochi chilometri da Sabaudia, buen retiro estivo dell'ex Capitano giallorosso.