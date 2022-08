In una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, Maria De Filippi ha commentato la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "Mi dispiace solo per quello che inevitabilmente i loro tre figli hanno subito e subiranno dall'eco dello tsunami mediatico scatenato dalla separazione. D'altra parte questa è la vita! Tutto inizia e tutto finisce", ha dichiarato la conduttrice Mediaset. In 17 anni di matrimonio Totti e Ilary hanno avuto tre eredi: Cristian, 16 anni, Chanel, 15, Isabel, 6.