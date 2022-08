Totti-Ilary, parla Ilaria D'Amico: "Lei era un punto di equilibrio per lui"

Anche Ilaria D'Amico ha detto la sua sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. "Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse", ha premesso la giornalista e conduttrice alla rivista F. Poi ha aggiunto: "La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco Ilary fosse un grande punto di equilibrio". La presentatrice ha poi parlato del rapporto che lega il Pupone al suo compagno, Gigi Buffon ...

Il rapporto tra Totti e Buffon

"Totti è una persona a cui Gigi vuole molto bene - ha fatto sapere Ilaria D'Amico - Non si vedono quasi mai ma erano insieme dai 14 anni nell'Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità". La D'Amico ha inoltre assicurato che la sua relazione con il portiere del Parma gode di ottima salute ma ha precisato: "Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario".