Dopo l'annuncio della separazione da Ilary Blasi Francesco Totti ha scelto il basso profilo. In questi giorni il Pupone è a Sabaudia con i tre figli e gli amici più cari. Stando a quanto scrive The Pipol Gossip, il Capitano avrebbe accettato un solo invito: quello dell’amico Gigi Di Biagio, ex calciatore, per partecipare a un torneo di padel. Ma Totti avrebbe fatto una richiesta ben precisa: no giornalisti, no tv.